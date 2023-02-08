Мир 08 февраля 2023, 15:06 Эрдоган сообщил о 8574 погибших в результате землетрясения в Турции Президент Турции Эрдоган: жертвами землетрясения стали 8574 человека РИА «Новости»

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Землетрясение в Турции унесло жизни 8574 человек, сообщил на брифинге президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом написало агентство Reuters.

Эрдоган также назвал актуально число раненых: 49 133 человека. Кроме того, по словам турецкого лидера, оказались разрушены 6444 здания.

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Несколькими часами ранее сообщалось о семи тысячах погибших.

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Данные о жертвах стихийного бедствия обновил Минздрав Сирии. Там, по последней информации, погибли 1262 жителя.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в Турции произошло ранним утром 6 февраля. Известно, что одна из жертв — россиянка, жившая в Турции. Кроме того, под завалами остается российская семья из четырех человек: супруги и двое детей. По данным экстренных служб, есть шансы на их спасение.

Спасатели из России помогают турецким коллегам устранять последствия стихийного бедствия. В Турцию готовится вылететь уже вторая группа сотрудников МЧС.