Важное 17 ноября 2022, 12:18 Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней Президент Турции Эрдоган подтвердил, что зерновую сделку продлили еще на 120 дней РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Об этом сообщил ТАСС.

«На основе решения, принятого ООН, Турцией, Россией и Украиной, соглашение о черноморском коридоре продлевается с 19 ноября 2022 года на 120 дней», — написал турецкий лидер в Twitter.

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Ранее неназванный высокопоставленный турецкий чиновник сообщил агентству France-Presse, что соглашение о вывозе зерна с Украины продлили «на текущих условиях». Он сказал, что речь идет о четырех месяцах. До этого о продлении сделки высказался министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он заявил тогда, что сделки продлили на 120 дней.

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В свою очередь, генсек ООН Антониу Гуттериш поблагодарил участников зерновой сделки за стремление продолжить выполнение договоренностей, ведь она может предотвратить надвигающийся продовольственный кризис. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Гуттериш назвал выполнение условий сделки приоритетным для себя вопросом.