Важное 17 ноября 2022, 10:25 Министр инфраструктуры Украины сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней Министр инфраструктуры Украины Кубраков: зерновую сделку продлят на 120 дней Unsplash

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в соцсетях, что действие зерновой сделки продлят на 120 дней. Он заявил, что решение только что приняли в Турции.

«Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней», — говорится в сообщении.

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Кубраков напомнил, что гарантами выполнения соглашения по-прежнему выступают турецкая сторона и ООН.

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Ранее на полях саммита G20 лидер Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении довести действие зерновой сделки до года. В рамках соглашения из Украины уже удалось вывезти около 11 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку в конце июля. Изначально главной целью соглашения была поставка продовольствия в развивающиеся страны. Однако Украина использовала гуманитарный коридор в военных целях, кроме того, большая часть зерна ушла в развитые страны. Президент России Владимир Путин объявил о выходе страны из зерновой сделки. Затем, когда Украина заверила, что гумкоридоры будут использовать только по назначению, Путин поручил возобновить участие России в соглашении.

Срок действующего договора истечет 19 ноября.