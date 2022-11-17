Мир 17 ноября 2022, 11:33 Генсек ООH Гуттериш поблагодарил всех за готовность продлить зерновую сделку Генсек ООН Гуттериш поприветствовал согласие всех сторон продлить зерновую сделку РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш поблагодарил участников зерновой сделки за стремление продолжить выполнение договоренностей. Его слова процитировали на официальном сайте всемирной организации.

«Я приветствую согласие всех сторон продлить зерновую инициативу», — сказал генсек ООН.

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Гуттериш заявил, что подобные шаги обеспечат свободное судоходство при вывозе зерна, продовольствия и удобрений с Украины. По его словам, реализация сделки играет большую роль в снижении цен и устранении предпосылок к началу продовольственного кризиса.

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Также он подтвердил стремление ООН полностью нивелировать все оставшиеся нюансы, мешающие беспрепятственному экспорту упомянутых грузов.

Ранее подобные заверения от Гуттериша передал глава МИД Сергей Лавров. Тот сказал, что генсек ООН в личной беседе выразил собственную заинтересованность в решении вопросов, связанных с реализацией зерновой сделки. Эти переговоры Лаврова и Гуттериша прошли на полях саммита G20&