Важное 15 ноября 2022, 12:53 Генсек ООН Гуттериш высказал заинтересованность в свободном вывозе российского зерна Лавров сказал, что ООН заинтересована в снятии ограничений на вывоз российского зерна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал обещания ЕС и США, исполнение которых откроет путь к беспрепятственному вывозу российских зерна и продовольствия. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова процитировал ТАСС.

«Сегодня на встрече генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Европейский союз», — поделился он.

Реклама

Содержащиеся в документах сведения Лавров назвал благими намерениями. По его словам, в случае реализации этих обещаний будут сняты ограничения на вывоз российских зерна и продовольствия. Также глава российского МИД отметил, что Гутерриш назвал выполнение этих условий приоритетным для себя вопросом.

Реклама

Ранее стало известно, что представители американского Минсельхоза обеспокоились ситуацией с экспортом пшеницы с Украины. Об этом 14 ноября сообщил RT. По словам журналистов издания, поводом для волнения стал большой урожай зерна в России.

В частности, в отчете ведомства упомянуты сложности с кукурузой и пшеницей. При этом целый ряд специалистов отметил, что основным зерном, экспортируемым с Украины в ЕС, Турцию и Китай через организованный коридор, остается кукуруза.