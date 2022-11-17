17 ноября 2022, 11:48
Зерновую сделку продлили «на текущих условиях»
Agence France-Presse: зерновая сделка продлевается на четыре месяца
Соглашение о вывозе зерна с Украины продлили «на текущих условиях». Об этом сообщил Agence France-Presse неназванный высокопоставленный турецкий чиновник.
«Соглашение будет действовать на текущих условиях в течение четырех месяцев», — сказал он.
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До этого дипломатический источник в Анкаре сообщил, что переговоры по продлению зерновой сделки продолжаются.
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До этого о продлении сделки высказался министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он заявил, что ее продлили на 120 дней.
В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш поблагодарил участников зерновой сделки за стремление продолжить выполнение договоренностей. По его словам, реализация сделки играет большую роль в снижении цен и устранении предпосылок к началу продовольственного кризиса.
Ранее подобные заверения от Гуттериша передал глава МИД Сергей Лавров. Тот сказал, что генсек ООН в личной беседе выразил собственную заинтересованность в вопросах касательно зерновой сделки.
зерновая сделка
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