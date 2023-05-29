29 мая 2023, 23:05
Эрдоган обсудил с Зеленским решение украинского конфликта
Президент Турции Эрдоган по телефону обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с главой киевского режима Владимиром Зеленским обсудил по телефону украинский конфликт. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию лидера республики.
Зеленский сам позвонил Эрдогану. В ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили конфликт на Украине и другие региональные вопросы.
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«Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента», — отметили в канцелярии.
Пресс-служба Кремля также сообщила, что 29 мая состоялся телефонный разговор турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поздравил Эрдогана с победой на выборах. Лидер республики поблагодарил Путина и отметил, что настроен на дальнейшую совместную работу.
Эрдоган одержал победу по итогам второго тура президентских выборов. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу назвал результаты голосования несправедливыми. Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» заявил, что победа Эрдогана не повлияет на отношение Турции к России.
Владимир Зеленский
Турция
Реджеп Эрдоган
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