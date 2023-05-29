Эксклюзив 29 мая 2023, 13:43 Победа Эрдогана на выборах не принесет России ничего нового Политолог Ярошенко: вектор отношений Турции и России не изменится после победы Эрдогана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Победа действующего президента Турции Реджепа Эрдогана вряд ли повлияет на отношения турецких властей с Россией. Они останутся на том же уровне. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог Алексей Ярошенко.

«Победа Эрдогана на выборах не значит для России ничего нового. Останется тот же вектор российско-турецких отношений, при которых президент Турции будет стремиться использовать свое буферное положение между Россией и коллективным Западом для реализации своих национальных интересов и для продления политики по извлечению выгоды от конфликта между РФ и западными странами», — сказал он.

Реклама

По его словам, победа турецкого лидера во втором туре была предсказуема. Ведь Эрдоган для этого использовал весь своей административный ресурс.

«Турция — это не та страна, где действующий президент может проиграть и лишиться своей власти. Эрдоган точно победил не из-за зерновой сделки», — добавил Ярошенко.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. Итоги подвели в тот же день. Глава ЦИК страны заявил, что после обработки более 99% голосов победителем стал Реджеп Эрдоган. Он набрал 52,14%. Его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, — 47,86%.