Мир 29 мая 2023, 00:13 Эрдоган после выборов президента заявил о «великой победе Турции» Эрдоган заявил о начале «века Турции» Pxhere

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после второго тура выборов главы государства заявил о «великой победе» страны и «начале века» республики. Об этом он написал в Twitter.

«С великой победой Турции. Да начнется век Турции!» — написал Эрдоган.

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В агитационной компании Эрдогана говорилось о достижениях республики под его руководством к столетию государства. Этот юбилей Турция отметит октябре 2023 года.

Достижения, о которых заявлял Эрдоган, объединили под слоганом «Век Турции».

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что предварительно, во втором туре выборов президента в Республике победил Эрдоган. Разрыв между кандидатами, по его словам, составил более двух миллионов голосов.

За действующего лидера страны проголосовали более 26,6 миллиона человек, за его оппонента, кандидата он оппозиции Кемаля Кылычдароглу — свыше 24,6 миллиона избирателей.

Оппозиционный кандидат счел результаты второго тура президентских выборов несправедливыми. Он посчитал, что голосование стало «одним из самых несправедливых периодов в истории». По мнению Кылычдароглу, прошедшие выборы продемонстрировали волю народа «сменить авторитарную власть».