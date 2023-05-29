Власть 29 мая 2023, 21:34 Путин в телефонном разговоре поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции РИА «Новости»

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Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с вновь избранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе», — сказано в поздравлении.

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Российский глава государства отметил, что поддержка, оказанная турецким народом Эрдогану, открывает новые перспективы сотрудничества. Президент Турции поблагодарил за поздравления и заверил, что настроен на дальнейшую совместную работу по актуальной повестке дня.

Российский МИД заявил, что сотрудничество России и Турции — это стратегический элемент безопасности в регионе. Договоренности между странами носят системный характер.