29 мая 2023, 00:04
Соперник Эрдогана назвал несправедливыми итоги выборов в Турции
Кылычдароглу назвал результаты второго тура выборов в президенты Турции несправедливыми
Соперник действующего лидераТурции Кемаль Кылычдароглу назвал несправедливыми результаты второго тура президентских выборов. Он пообещал, что будет бороться, сообщило агентство Reuters.
Оппозиционер посчитал, что голосование стало «одним из самых несправедливых периодов в истории».
Реклама
«Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 миллионов голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — сообщил политик.
По мнению Кылычдароглу, прошедшие выборы продемонстрировали волю народа «сменить авторитарную власть».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил о своей победе на выборах. Он получил 51,92% голосов по итогам обработки 99,99% бюллетеней, Кемаль Кылычдароглу отстает от него с 48,08%.
Турция
Реджеп Эрдоган
выборы
Реклама
Реклама