Мир 29 мая 2023, 00:04 Соперник Эрдогана назвал несправедливыми итоги выборов в Турции Кылычдароглу назвал результаты второго тура выборов в президенты Турции несправедливыми РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соперник действующего лидераТурции Кемаль Кылычдароглу назвал несправедливыми результаты второго тура президентских выборов. Он пообещал, что будет бороться, сообщило агентство Reuters.

Оппозиционер посчитал, что голосование стало «одним из самых несправедливых периодов в истории».

Реклама

«Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 миллионов голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — сообщил политик.

По мнению Кылычдароглу, прошедшие выборы продемонстрировали волю народа «сменить авторитарную власть».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил о своей победе на выборах. Он получил 51,92% голосов по итогам обработки 99,99% бюллетеней, Кемаль Кылычдароглу отстает от него с 48,08%.