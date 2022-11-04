Эрдоган и Байден договорились о встрече на полях саммита «Большой двадцатки» | 360°

Мир 04 ноября 2022, 01:53 Эрдоган и Байден договорились о встрече на полях саммита «Большой двадцатки» Представитель президента Турции Калын: Эрдоган проведет встречу с Байденом на G20 YouTube

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с американским коллегой Джо Байденом на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на Бали в ноябре. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Его слова передал телеканал CNN Turk.

«У них будет встреча тет-а-тет, и он ему все объяснит. Ранее наш президент сказал, что именно так можно разрешить кризисные ситуации, с помощью дипломатии лидеров», — говорится в заявлении Калына.

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В конце октября Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите. На мероприятии также появится американский миллиардер, новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск.

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что не поедет на Бали, если там будет находиться российский лидер Владимир Путин. Он также полагает — России не место среди стран «Большой двадцатки».

В начале ноября глава государства заявил, что пока не принял решение об участии в саммите. Однако российская делегация там будет.