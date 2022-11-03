Зеленский не посетит саммит G20, если туда прибудет Путин | 360°

Мир 03 ноября 2022, 19:09 Зеленский не посетит саммит G20, если туда прибудет Путин Президент Украины Зеленский отказался ехать на саммит G20, если там будет президент Путин РИА "Новости"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не посетит саммит «Большой двадцатки» (G20» в Индонезии, если там будет присутствовать российский лидер Владимир Путин. Ранее политик провел телефонные переговоры с индонезийским коллегой Джоко Видодо, сообщило украинское агентство УНИАН.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — заявил Владимир Зеленский.

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Ранее украинский лидер призвал исключить Россию из числа участниц G20. По его словам, это необходимо сделать из-за приостановки зерновой сделки. Владимир Путин заявил, что еще не принимал решений по поводу своего участия в саммите «Большой двадцатки» и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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А вот президент США Джо Байден прибудет в Индонезию. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что американский лидер прибудет в страну 13 ноября. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Штаты не видят необходимости в контактах с Россией на предстоящем саммите.