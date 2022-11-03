Зеленский не посетит саммит G20, если туда прибудет Путин | 360°

03 ноября 2022, 19:09
Зеленский не посетит саммит G20, если туда прибудет Путин
Президент Украины Зеленский отказался ехать на саммит G20, если там будет президент Путин
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не посетит саммит «Большой двадцатки» (G20» в Индонезии, если там будет присутствовать российский лидер Владимир Путин. Ранее политик провел телефонные переговоры с индонезийским коллегой Джоко Видодо, сообщило украинское агентство УНИАН.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — заявил Владимир Зеленский.
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Ранее украинский лидер призвал исключить Россию из числа участниц G20. По его словам, это необходимо сделать из-за приостановки зерновой сделки. Владимир Путин заявил, что еще не принимал решений по поводу своего участия в саммите «Большой двадцатки» и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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А вот президент США Джо Байден прибудет в Индонезию. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что американский лидер прибудет в страну 13 ноября. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Штаты не видят необходимости в контактах с Россией на предстоящем саммите.
Владимир Зеленский
Владимир Путин
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