Мир 19 февраля 2024, 19:22 Эквадор отказался передавать вооружение Украине МИД Эквадора сообщил об отказе поставлять Украине вооружение РИА «Новости»

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Эквадор не станет поставлять Украине вооружение. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Густаво Манрике, чьи слова привело РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства выступил на заседании комиссии парламента.

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«Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», — подчеркнул он.

Ранее власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской техники Соединенным Штатам. Позиция государства — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, сообщил посол России Владимир Спринчан. Он также предупреждал, что передача техники станет недружественным шагом.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в январе рассказал о планах передать США старую российскую военную технику в обмен на новую. По его словам, власти не собираются разрывать отношения с Россией.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству назвала незаконной передачу военной техники. Такие действия негативно повлияли бы на крепкие отношения двух государств.