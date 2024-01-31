Мир 31 января 2024, 02:36 «Это металлолом». Эквадор передаст старую российскую технику США Президент Нобоа: Эквадор передаст старую российскую технику США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эквадор передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию Москвы. Об этом сообщил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.

«Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — сказал Нобоа.

Реклама

При этом президент заявил, что Эквадор не будет разрывать отношения с Россией. Политик выразил надежду, что российские власти помогут его стране, в которой сейчас происходят масштабные беспорядки.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) заявили, что передача властями Эквадора российской военной техники незаконна и может негативно повлиять на крепкие и конструктивные отношения двух стран.

Посол в Кито Владимир Спринчан назвал передачу российской техники недружественным шагом и предупредил, что США сразу же отправят ее Украине. Таким образом, по мнению дипломата, Эквадор внесет вклад в разжигание конфликта.

В начале января стало известно, что власти Эквадора передадут США старую российскую технику в обмена на новую американскую.