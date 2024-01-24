Мир 24 января 2024, 17:31 Передачу Эквадором военного имущества России без ее согласия назвали незаконной ФСВТС: передача Эквадором военного имущества России без ее согласия незаконна РИА «Новости»

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Передача Эквадором вооружения и военной техники РФ Соединенным Штатам без согласия российской стороны незаконна, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России ( ФСВТС ). Ведомство предупредило, что этот шаг может негативно повлиять на исторически «крепкие и конструктивные» отношения России с Эквадором.

«Обратили внимание на сообщения о намерениях руководства Республики Эквадор. <…> В случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства», — предупредили в ФСВТС.

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Представители ведомства сослались на статью двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заключенного в 2008 году. Согласно ей, передача третьей стороне продукции военного назначения, полученной в результате сотрудничества России и Эквадора, недопустима без предварительного письменного согласия России. Такие же требования содержат поставочные контракты.

О намерении передать США старую российскую и украинскую технику в обмен на новую американскую сообщил президент Эквадора Даниэль Нобоа еще 11 января.