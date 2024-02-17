17 февраля 2024, 00:24
Эквадор передумал поставлять российскую технику США
Посол: Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США
Власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской техники Соединенным Штатам. Об этом посол РФ Владимир Спринчан сообщил РИА «Новости».
«Эквадорская сторона подтвердила, что страна не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем», — сказал он.
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Президент Эквадора Даниэль Нобоа в коне января сообщил о планах отправить США старую российскую военную технику в обмен на новую. При этом он заявил, что власти не будут разрывать отношения с Россией.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила, что передача властями Эквадора российской военной техники незаконна. К тому же такие действия могут негативно повлиять на крепкие и конструктивные отношения двух стран.
Посол в Кито Владимир Спринчан предупредил, что передача российской техники станет недружественным шагом, после которого США отправят ее Вооруженным силам Украины.
Россия
Эквадор
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