Мир 11 января 2024, 17:32 Эквадор предостерегли от поставок российской военной техники в США Посольство предупредило Эквадор о последствиях передачи российской техники в США IMAGO/CÃ�sar MuÃ�oz/globallookpress

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Передача Эквадором российской техники Соединенным Штатам Америки станет недружественным шагом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол в Кито Владимир Спринчан.

Если США получат российскую технику, то они тут же отправят ее Украине, отметил он.

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«До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более, ее назвали металлоломом», — указал посол.

Спринчан прокомментировал слова президента Эквадора Даниэля Нобоа о возможном обмене старой военной техники на новую из США. Посол рассказал, что российские дипломаты внимательно следят за ситуацией. Он сообщил, что передача оружия американской стороне станет явным вкладом в разжигание конфликта на Украине.

«Отправка этого так называемого „металлолома“ — это будет вклад в конфликт на одной стороне», — добавил дипломат.

Ранее власти Эквадора анонсировали обмен старой российской и украинской техники на новую американскую. США пообещали эквадорскому руководству, что в ближайшие дни они направят стране пакет помощи.