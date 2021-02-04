Белый дом: Байден обсудит с Россией противоречия двух стран

Она отметила, что такой вывод можно сделать из первых телефонных переговоров Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

«Президент дал понять, что есть области сотрудничества в сфере национальных интересов США по новому договору СНВ. Но также его беспокоит вмешательство в выборы, атака хакеров и плата за атаки на американских военных в Афганистане», — заявила Псаки.

Она подчеркнула, что Байден в диалоге с Путиным готов поднимать неудобные вопросы и обсуждать противоречия между двумя странами.

Псаки сообщила, что президент США уже поговорил с представителями Евросоюза свою будущую политику в отношении России. Есть много вопросов, по которым у стран ЕС есть взаимный интерес.

Но никаких подробностей, какие шаги Байден предпримет в отношениях между Россией и США представитель Белого дома не раскрыла. Она пояснила, что сейчас администрация только вырабатывает стратегию, которую позже представят.

Накануне Джен Псаки заявила, что Байден поручил американским спецслужбам представить ему полный доклад о приписываемых России вмешательстве в выборы в США, хакерской атаки на правительственные ведомства и выплаты денег боевикам в Афганистане за атаку на американских военных.

В декабре 2020 года агентство по кибербезопасности США объявило, что раскрыло крупнейшую в истории хакерскую атаку на Минфин, агентство по энергетике и управление коммуникациями. За атакой стояли неизвестные киберпреступники, которые следили за работой этих организаций.

Занимавшие тогда посты министра юстиции Уильям Барр и глава Госдепа Майк Помпео тут же обвинили Россию. Но никаких доказательств они так и не представили. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг все обвинения и напомнил, что Владимир Путин предлагал США вместе бороться с хакерами, но ответа от Вашингтона так и не последовало.

Сообщения о том, что российская военная разведка в Афганистане платила боевикам движения Талибан* за нападения на военных коалиции, возглавляемой в США появилась в газете The New York Times со ссылкой на источники. В ответ президент Дональд Трамп назвал этот материал «очередной заказухой», как это было с обвинением России по вмешательству в президентские выборы.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация