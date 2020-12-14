Кремль отверг обвинения США в причастности российских хакеров в кибератаках

«Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. И в очередной раз хочу напомнить, что именно президент Путин предложил американской стороне согласовать и заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности и информационной безопасности», — сообщил Песков.

По его словам, это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать киберпреступлениям, а также попыткам кибершпионажа. Но эта инициатива президента не получила отклик в Америке. Пресс-секретарь также подчеркнул, что даже при многочисленных атаках США не стоит голословно обвинять Россию, потому что она здесь «ни при чем».

В понедельник американские СМИ обвинили хакеров из России во взломе системы Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Расследованием занялись сотрудники ФБР.

Российские дипломаты в США назвали безосновательными попытки американских журналистов обвинить российскую сторону в хакерских атаках на органы государственной власти Штатов. Сотрудники посольства также подчеркнули, что Россия не ведет «наступательных операций в виртуальной среде.