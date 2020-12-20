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    20 декабря 2020, 18:52

    «Могут изуродовать экономику США»: американский сенатор заявил об опасности русских хакеров

    Екатерина Шамина

    Сенатор-республиканец Митт Ромни считает «русских хакеров» большой опасностью для экономики США. Об этом он рассказал в интервью NBC News.
    «Могут изуродовать экономику США»: американский сенатор заявил об опасности русских хакеров

    «Они могут изуродовать экономику США», — сказал Митт Ромни.

    Он предполагает, что Россия через хакеров может сделать своей целью электрическую сеть в США, водопровод или другой объект инфраструктуры. Это нанесет огромный вред экономике США.

    Ромни был разочарован в своем однопартийце, действующем президенте США Дональде Трампе, который обвинил в кибератаке на американские государственные учреждения Китай, а не Россию. Сенатор считает, что у Трампа есть «слепое пятно», что касается России. При этом, по словам Ромни, глава США заявляет, что ведет наиболее жесткую политику в отношении России из всех президентов.

    Ранее США пережила масштабное вторжение хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Пострадали министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Власти США обвинили в кибератаке Россию. Однако Трамп в Twitter написал, что в США привыкли обвинять Россию во всем. По его мнению, к кибервторжению может быть причастен Китай.