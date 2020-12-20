«Могут изуродовать экономику США»: американский сенатор заявил об опасности русских хакеров

«Они могут изуродовать экономику США», — сказал Митт Ромни.

Он предполагает, что Россия через хакеров может сделать своей целью электрическую сеть в США, водопровод или другой объект инфраструктуры. Это нанесет огромный вред экономике США.

Ромни был разочарован в своем однопартийце, действующем президенте США Дональде Трампе, который обвинил в кибератаке на американские государственные учреждения Китай, а не Россию. Сенатор считает, что у Трампа есть «слепое пятно», что касается России. При этом, по словам Ромни, глава США заявляет, что ведет наиболее жесткую политику в отношении России из всех президентов.

Ранее США пережила масштабное вторжение хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Пострадали министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Власти США обвинили в кибератаке Россию. Однако Трамп в Twitter написал, что в США привыкли обвинять Россию во всем. По его мнению, к кибервторжению может быть причастен Китай.