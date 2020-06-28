Трамп назвал статью о финансировании Россией талибов «заказухой»

Статья The New York Times о планах российской разведки оплатить боевикам радикального движения «Талибан»* нападения на американских солдат в Афганистане — «заказуха». В этом уверен президент США Дональд Трамп. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Никто не докладывал <…> мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата [Белого дома] Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил „анонимный источник“ через фейковые СМИ The New York Times. Все это отрицают, да и нападений на нас было немного», — написал Трамп.

«Может, это просто очередная заказуха липовой Times, как это было с их неудавшейся фальсификацией о России (обвинения в его сговоре с Москвой во время выборов 2016 года — прим. ред.)? Кто их „источник“?» — добавил Трамп.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, напомнил «Царьград». В ней говорилось, что российская военная разведка якобы предлагала денежное вознаграждение боевикам, связанным с талибами. РФ планировала нападения на американских солдат в Афганистане. Однако журналисты не предоставили никаких доказательств.

После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД назвал публикацию фейком.

Позднее движение «Талибан» опровергло утверждения американской газеты.

«Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация.