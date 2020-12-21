facebook_pixel
    21 декабря 2020, 20:01

    Минюст США не исключил вины России во взломе правительственных сайтов

    Анатолий Минкин

    Глава американского Минюста Уильям Барр завил, что на России лежит часть ответственности за масштабную кибератаку, под которую попали правительственные сайты США. Как сообщило агентство Associated Press, с таким заявлением он выступил на брифинге.

    На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с кибератаками на правительственные сайты Барр заявил, что «определенно, за ними стоят русские».

    На минувшей неделе американские компании по кибербезопасности заявили, что в ходе масштабной атаки хакеры получили доступ к данным более 200 организаций, в том числе министерство торговли и Минфин США.

    СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что за атакой стояла группировка хакеров Fancy Bears, которая якобы связана с российскими спецслужбами. Москва отрицает причастность к атаке.

    Подозрения подтвердил глава Госдепа США Майк Помпео. По его словам, неизвестные встраивали вредоносный код в программное обеспечение, и получали доступ к закрытым данным коммерческих организаций и властных структур США.

    «Я думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности», — привело цитату Помпео Bloomberg. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за кибератаку может нести Китай, а не Россия.

    Ведущее агентство по кибербезопасности США заявило, что хакеры получили доступ не только к закрытым документам, но и к управлению критически важной инфраструктуры частного сектора. В организации отметили, тренированность и хорошие ресурсы, которыми обладали хакеры.

    Избранный президент США Джозеф Байден намерен ввести в отношении России новые санкции за кибератаку после вступления в должность. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Собеседники журналистов отметили, что ответ должен быть достаточно жестким, но при этом не привести к серьезной эскалации в отношениях между двумя странами.