Минюст США не исключил вины России во взломе правительственных сайтов

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с кибератаками на правительственные сайты Барр заявил, что «определенно, за ними стоят русские».

На минувшей неделе американские компании по кибербезопасности заявили, что в ходе масштабной атаки хакеры получили доступ к данным более 200 организаций, в том числе министерство торговли и Минфин США.

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что за атакой стояла группировка хакеров Fancy Bears, которая якобы связана с российскими спецслужбами. Москва отрицает причастность к атаке.

Подозрения подтвердил глава Госдепа США Майк Помпео. По его словам, неизвестные встраивали вредоносный код в программное обеспечение, и получали доступ к закрытым данным коммерческих организаций и властных структур США.

«Я думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности», — привело цитату Помпео Bloomberg. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за кибератаку может нести Китай, а не Россия.

Ведущее агентство по кибербезопасности США заявило, что хакеры получили доступ не только к закрытым документам, но и к управлению критически важной инфраструктуры частного сектора. В организации отметили, тренированность и хорошие ресурсы, которыми обладали хакеры.

Избранный президент США Джозеф Байден намерен ввести в отношении России новые санкции за кибератаку после вступления в должность. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Собеседники журналистов отметили, что ответ должен быть достаточно жестким, но при этом не привести к серьезной эскалации в отношениях между двумя странами.