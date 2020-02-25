Доминго извинился перед женщинами за сексуальные домогательства

Знаменитый оперный певец из Испании Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах. Служебное расследование показало, что претензии к Доминго имеют не менее 27 женщин.

«Я уважаю, что эти женщины в конечном итоге почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали, что я искренне сожалею о причиненной им боли. Я беру на себя всю ответственность за свои действия», — сказал Доминго, его цитирует Europa Press.

Доминго допустил, что некоторые женщины могли бояться честно высказаться, боясь, что это повлияет на их карьеру. По словам певца, он хочет изменить оперную индустрию, чтобы «больше никто не имел такого же опыта».

Скандал с сексуальными домогательствами начался в августе. Девять женщин объявили, что в течение 30 лет Доминго неподобающе вел себя в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Потом к ним присоединились еще 11 женщин. Сам певец заявлял, что никогда не вел себя как преследователь.

Американская гильдия музыкальных исполнителей наняла юристов для расследования возможных домогательств Пласидо Доминго. Они опросили 55 человек с сентября по конец декабря 2019 года. 27 человек заявили, что испытали на себе домогательства или стали их свидетелями. Еще 12 сказали, что знали о репутации оперного исполнителя. Все это происходило с 1990-х по 2000-е, когда Доминго возглавлял оперы Лос-Анджелеса и Вашингтона.

Из-за скандала Доминго ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где работал последние 20 лет.