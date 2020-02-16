Пласидо Доминго выступит в опере «Симон Бокканегра» в Мариинском театре

Легендарный оперный певец Пласидо Доминго выступит на сцене Мариинского театре в заглавной роли в опере Джузеппе Верди «Симон Бокканегра». В Санкт-Петербурге он споет 16 февраля. Итальянская опера будет сопровождаться титрами на русском и английском языках.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, оперу можно будет услышать на сцене Мариинского-2.

«16 февраля в опере „Симон Бокканегра“ заглавную партию исполнит Пласидо Доминго, а за дирижерский пульт вновь встанет Валерий Гергиев. Великий лирико-драматический тенор, в последние годы расширивший свой репертуар баритоновыми партиями, пел с мариинской труппой и на петербургской сцене, и за рубежом, а также уже не раз дирижировал оркестром театра», — сообщили в театре.

В 2019 году Доминго не смог выступить в этой опере в Петербурге из-за плохого самочувствия и частичной потери голоса.

В ноябре прошлого года Пласидо Доминго отказался от участия в культурной программе перед Олимпиадой-2020 в Токио.

За месяц до этого он отменил концерты и ушел с поста генерального директора Оперы Лос-Анджелеса после обвинений в сексуальных домогательствах. Свою вину он отрицает.