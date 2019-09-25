Пласидо Доминго отказался от выступлений после обвинений в домогательстве

Оперная звезда Пласидо Доминго заявил, что отменяет свои выступления в «Метрополитен-Опера» в Нью-Йорке из-за серии обвинений в сексуальных домогательствах и непристойном поведении.

Тенор должен был трижды исполнить главную роль в опере Джузеппе Верди «Макбет». Об этом сообщил канал АВС News. Также существовала договоренность, что в этом сезоне Доминго примет участие в постановке оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

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Пласидо Доминго заявил, что дебютировал в «Метрополитен-Опере» 27 лет назад и пел в этом великолепном театре 51 год.

«Хотя я решительно оспариваю недавние обвинения, высказанные в отношении меня, меня беспокоит сложившая ситуация. Я все обдумал и решил, что мое появление в „Макбете“ отвлечет моих коллег по сцене и за кулисами от работы. В результате я решил уйти и благодарю руководство театре за любезное удовлетворение моей просьбы», — заявил тенор. Свое появление на генеральной репетиции «Макбета» он назвал последним выходом на сцену «Метрополитен».

В начале августа СМИ опубликовали подробный отчет о почти дюжине сообщений от женщин, обвиняющих знаменитого певца в домогательствах. Доминго в ответ заявил, что всплывшие в прессе обстоятельства не точны, и до сих пор он считал, что его отношения с женщинами были основаны на обоюдном согласии.

Компания LA Opera, генеральным директором которой является Пласидо Доминго, и Американская гильдия музыкальных артистов (AGMA) объявили о начале собственного независимого расследования.

Место Доминго в спектакле «Макбет» пока займет сербский баритон Желько Лучич.