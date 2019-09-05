Пласидо Доминго обвинили в домогательствах еще 11 женщин

СМИ: Опера Лос-Анджелеса начала расследование после скандала с Пласидо Доминго Подробнее

В этот раз десять из них пожелали остаться неизвестными. Единственной, кто открыто заявил о домогательствах легенды оперной сцены, оказалась певица Анджела Тернер Уилсон.

Все они заявили агентству о желании рассказать свои истории после того, как в прессе появились первые обвинения в адрес певца. Уилсон и другие женщины вспомнили, как артист приставал к ним, пытался поцеловать и в целом вел себя неподобающим образом в гримерках.

«Мой прямой начальник сказал мне, что они старались не отправлять привлекательных молодых женщин в гримерку к нему из-за его поведения», — привело агентство слова одной из опрошенных сотрудниц театра.

Она добавила, что Доминго «подходил слишком близко, обнимал, целовал и мог физически приставать».

В августе с аналогичными заявлениями выступили девять женщин. При этом восемь из них предпочли остаться анонимными. Свою личность открыла только певица Патрисия Вульф.

Ранее и. о. министра культуры Испании Хосе Гирао отреагировал на скандал с Пласидо Доминго. Гирао подчеркнул, что не стоит делать никаких выводов до того, пока обвинения не будут доказаны. Также он обратил внимание на то, что большинство вероятных жертв пожелали остаться неизвестными.

После обвинений оперного певца в сексуальных домогательствах в США отменили его выступления. Однако европейская программа Доминго пока не изменилась. Так, его ждут в лондонском Ковент-Гардене, миланском оперном театре Ла Скала и на Зальцбургском фестивале. Дворец искусств королевы Софии, находящийся в Валенсии, намерен дождаться результатов расследования. Между тем 17 октября Пласидо Доминго должен выступить в Москве. Организаторы не собираются отменять его концерт. Об этом сообщило РИА «Новости».