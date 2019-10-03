Пласидо Доминго уволился из-за обвинений в харассменте

Пласидо принял решение об отставке из-за обвинений восьми певиц и одной танцовщицы в сексуальных домогательствах с его стороны. По их словам, певец неподобающе вел себя в гримерках. Сам Пласидо отрицает все обвинения.

По его словам, так будет лучше для Оперы Лос-Анджелеса. Обвинения создали такую атмосферу, в которой певцу сложно работать. Тем не менее, Пласидо намерен вернуть себе доброе имя.

Испанский тенор Хосе Каррерас ранее рассказал прессе, что никогда не видел некорректного поведения со стороны Пласидо Доминго, а оперный театр Лос-Анджелеса наймет независимых экспертов для расследования этого дела.

После обвинений Доминго в харасменте ряд театров по всему миру отменил спектакли с его участием.