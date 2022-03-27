Депутат Журавлев увидел «тонкий намек» Байдену в ракетных ударах ВС РФ по арсеналам во Львове

Депутат Госдумы Алексей Журавлев указал на связь ракетных ударов ВС РФ по арсеналам в Львове и выступления американского лидера Байдена в Польше. Он назвал это «легким намеком» и призвал Байдена «следить за базаром».

«Не зря прямо в тот самый момент, когда Байден выступал в Польше, призывая свергнуть Путина, российская армия нанесла ракетные удары по арсеналам во Львове — между этими точками всего 80 километров», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Минобороны доложило о том, что ВС РФ уничтожили цех Львовского радиоремонтного завода, где осуществлялись модернизация и ремонт комплексов «Тор» и С-125, а также крупную базу горючего в районе Львова, которая обеспечивала топливом украинские войска в западных областях страны и под Киевом.

Во время пресс-конференции в Польше Байден заявил, что россияне не враги американцам, но также отметил, что действия руководства РФ на Украине отрезали россиян от остального мира и «вернули страну в XIX век». На встрече с украинскими беженцами Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина «мясником». По мнению американского президента, Путин «не может оставаться у власти».