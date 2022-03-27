«Я всегда говорил вам прямо и честно»: Байден заявил, что россияне не враги США

Президент США Джо Байден высказал свое отношение к россиянам. По его словам, граждане РФ не являются врагами американцев. Трансляцию выступления политика вел Белый дом.

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал Байден во время пресс-конференции в Польше, завершая свое европейское турне.

Он также добавил, что действия руководства РФ на Украине отрезали россиян от остального мира и «вернули страну в XIX век».

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций в отношении России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Под ограничения попали крупнейшие российские банки, госкомпании оказались в затруднении относительно иностранных инвестиций, Запад ввел ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Иностранные компании массово объявили о приостановке или завершении работы в России. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». США, Евросоюз и ряд стран мира закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.