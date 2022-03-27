ВС РФ уничтожили цех Львовского радиоремонтного завода и склад ракет под Киевом

Вооруженные силы РФ уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода, где модернизировали и ремонтировали комплексы «Тор» и С-125. Об этом сообщили на очередном брифинге Минобороны 27 марта.

По цехам ударили высокоточными крылатыми ракетами, рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Кроме того, стало известно об уничтожении крупной базы горючего в районе Львова 26 марта высокоточным оружием большой дальности. База обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины и под Киевом.

Также ВС РФ уничтожили склад ракет для С-300 и «Бука» под Киевом.

Всего за сутки из строя удалось вывести 67 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений ВСУ и 20 районов сосредоточения боевой техники. За ночь повержено 18 украинских беспилотников.

С начала российской спецоперации уничтожено 289 беспилотников, 169 установок реактивных систем залпового огня, 1656 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее Минобороны РФ подвело итоги первого месяца спецоперации России на Украине. Украинская армия понесла серьезные потери в авиации и флоте, сильный урон нанесен системам ПВО и сухопутной армии. ВСУ потеряли около 11,5% живой силы.