Байден назвал Путина «мясником» на встрече с украинскими беженцами

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником». Такое заявление он сделал на встрече с украинскими беженцами в Варшаве.

Об этом сообщил телеканал CNN. Журналист спросила Байдена, что он думает о российском лидере, когда видит всех этих людей, которые были вынуждены покинуть родную страну после начала спецоперации.

«Он мясник. Вот что я думаю», — заявил Байден.

Ранее Байден уже неоднократно негативно высказывался о Путине. Он назвал президента России «военным преступником», «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом». Таким образом он показал свое отношение к решению начать спецоперацию на Украине.

МИД России заявил, что подобные высказывания могут стать причиной разрыва отношений России и США. Также послу Штатов Джону Салливану вручили ноту протеста.