Байден выступил против Путина

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Варшаве сделал очередной выпад в адрес российского лидера Владимира Путина. Он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а сам действующий российский президент «не может оставаться у власти». Трансляцию выступления вел Белый дом.

«Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказываются жить в мире, где царят тьма и безысходность. У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти», — сказал Байден.

Президент США посетил Польшу и провел переговоры с главой государства Анджеем Дудой в ходе своего европейского турне, в рамках которого Байден ранее принял участие в саммите НАТО в Брюсселе. Свою речь в Варшаве хозяин Белого дома посвятил ситуации на Украине.

Также во время встречи с украинскими беженцами в Варшаве Байден назвал Путина «мясником».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.