Депутат обвинил США в нарастании напряженности между Россией и ЕС

Первый заместитель председателя комитета по международным делам, депутат Госдумы Дмитрий Новиков согласился с главой евродипломатии Жозепом Боррелем о нарастании напряженности между Россией и странами Европы. Однако парламентарий в разговоре с «360» заявил, что в этом виноват Вашингтон.

«Налицо много признаков конфронтационной политики со стороны НАТО, многие страны ЕС являются членами этого агрессивного военного блока, центр которого находится в Вашингтоне. Она выражается в санкциях, в расширении сферы деятельности НАТО, в постоянных обвинениях, основанных на информации, которую принято называть фейковой. Все это не является случайностью, все это является системой издержек», — заявил он.

На Западе, по словам Новикова, это называют мерой сдерживания России, но депутат считает, что все это — целевая установка Вашингтона. По мнению депутата, несмотря на смену президентов, у американской элиты есть один подход.

«Россия вслед за СССР должна прекратить свое существование как заметный субъект международных отношений. Поэтому высылка дипломатов, санкции являются фоном, призванным обосновать и оправдать вмешательства во внутренние дела России», — сказал он.

«По этой логике мы можем заявить, где и какой воинский контингент в каких штатах США может находиться, а в каких нет. Я уже не говорю о присутствии американских военных баз на территории других стран», — отметил он.

Ранее представитель Евросоюза по безопасности Жозеп Боррель назвал ситуацию с Украиной опасной и призвал Москву отвести войска от границы с соседней страной.