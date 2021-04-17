СМИ: США задумались над ужесточением санкций против России

Американское правительство планирует ужесточить санкции против российских долговых ценных бумаг. Также в Белом доме рассматривают результаты санкций, которые уже были введены раньше.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Власти предупредили, что введут новые ограничения, если Россия «не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США».

Например, могут ввести запрет американским компаниям приобретать рублевые облигации от российских госбанков не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям США, заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch. По мнению экспертов, санкционные риски останутся высокими при администрации Джо Байдена, но это уже заложено в уровень рейтинга РФ. В агентстве подчеркнули — ограничительные меры со стороны Вашингтона никак не скажутся на макроэкономической и финансовой стабильности России. Не смогут они помешать и обслуживанию долга. Одновременно с этим эксперты не исключили, что ограничительные меры против Москвы могут негативным образом сказаться на настроениях инвесторов.