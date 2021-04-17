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    17 апреля 2021, 18:34

    СМИ: США задумались над ужесточением санкций против России

    Дарья Морозова

    Американское правительство планирует ужесточить санкции против российских долговых ценных бумаг. Также в Белом доме рассматривают результаты санкций, которые уже были введены раньше.

    СМИ: США задумались над ужесточением санкций против России

    Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Власти предупредили, что введут новые ограничения, если Россия «не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США».

    Например, могут ввести запрет американским компаниям приобретать рублевые облигации от российских госбанков не только на первичном, но и на вторичном рынке.

    Суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям США, заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch. По мнению экспертов, санкционные риски останутся высокими при администрации Джо Байдена, но это уже заложено в уровень рейтинга РФ. В агентстве подчеркнули — ограничительные меры со стороны Вашингтона никак не скажутся на макроэкономической и финансовой стабильности России. Не смогут они помешать и обслуживанию долга. Одновременно с этим эксперты не исключили, что ограничительные меры против Москвы могут негативным образом сказаться на настроениях инвесторов.