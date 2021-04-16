Пентагон назвал причину вывода войск из Афганистана

Президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана. Пентагон заявил, что это позволит сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе.

«Одна из причин, по которой президент и его команда предпринимали осторожные шаги по Афганистану, заключается в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы нашего руководства и военных и сконцентрироваться на том, что мы расцениваем как ключевые вызовы ХХI века, а они в основном связаны с Индо-Тихоокеанским регионом», — передало РИА «Новости» слова представителя администрации США.

Он отметил, что Афганистану высшее руководство уделяло слишком много времени, однако важнейшие события происходят в Западно-Тихоокеанском регионе. США пришлось сделать выбор, на каком направлении сосредоточить свои усилия.

США планируют начать вывод войск из Афганистана 1 мая, а закончить 11 сентября. После заявления Байдена о выводе войск об этом задумалась и Великобритания. По сообщениям местных СМИ, британским военным придется сложно без США в Афганистане, так как они используют американские базы и инфраструктуру.