Боррель заявил о нарастающей напряженности между ЕС и Россией

Глава евродипломатии и представитель Евросоюза по безопасности Жозеп Боррель заявил, что в отношениях с Россией продолжает расти напряженность по многим направлениям. Он также назвал ситуацию с Украиной опасной и призвал Москву отвести войска от границы с соседней страной.

Об этом он сказал перед видеоконференцией глав министерств иностранных дел ЕС.

«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной», — прокомментировал ТАСС слова Жозепа Борреля.

Ранее ряд стран Евросоюза предложил ввести антироссийские санкции в знак солидарности с США, сообщал ТАСС. Представители европейских стран уверены, что приписываемая России кибератака через программное обеспечение фирмы SolarWinds затронула и их.

Германия увидела угрозу от российского современного вооружения. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что «военные действия», которые якобы развязывает Москва, представляют реальную угрозу для Европы.