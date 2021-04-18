Депутат Госдумы допустил выход России из ПАСЕ

В свете последних антироссийских событий можно говорить о возможном выходе России из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи. Выйти можно только из Совета Европы в целом», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Российское руководство, по словам депутата, должно принять такое решение в отношении ПАСЕ, которое соответствовало бы тому, что объединение в последнее время используется «для нанесения разного рода ударов по России».

В частности, Слуцкий отметил, что Чехия в субботу, «как по команде», объявила о выдворении российских дипломатов.

Власти Чехии объявили, что они высылают из страны 18 сотрудников российского посольства по подозрению в работе на российскую разведку и причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в октябре и декабре 2014 года.

Высылая российских дипломатов, Чехия следует русофобскому курсу США, отмечал ранее Слуцкий. По его словам, «высылка 18 сотрудников дипмиссии — серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией».

Заявления Чехии о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году — это чушь, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Намерение Праги выслать 18 российских дипломатов не останется без реакции Москвы, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Прага должна понимать последствия «подобных фокусов».