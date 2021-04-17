Захарова ответила на высылку дипломатов из Чехии

Намерение Праги выслать 18 российских дипломатов не останется без реакции Москвы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — подчеркнула она.

Власти Чехии объявили, что намерены выслать из страны 18 сотрудников посольства России по подозрению в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в октябре и декабре 2014 года.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что 18 дипломатов, которые работают в посольстве России на самом деле офицеры разведки. Глава правительства подчеркнул, что получил полную поддержку от президента Милоша Земана.



Бабиш напомнил, что заведенное по факту взрывов складов уголовное дело расследуется до сих пор.

Жертвами взрывов складов в Врбетице стали два человека. Помещения арендовала компания Imex Group. После случившегося все боеприпасы вывезли в другие районы Чехии.

Информацию о высылке дипломатов подтвердили в посольстве России в Праге. Там пояснили, то посла вызвали в МИД страны.