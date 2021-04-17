Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов

Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов. С таким заявлением выступили премьер-министр страны Андрей Бабиш и глава МИД Ян Гамачек. Об этом сообщило издание Lidovky.

Как утверждает Бабиш, российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов, который произошел в 2014 году. По утверждению местных спецслужб, 18 сотрудников российского посольства являются офицерами российской разведки.

Один склад в Врбетице взорвался в октябре 2014 года, другой — в декабре того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Склады арендовала компания Imex Group. Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетиц.

Взрывы затронули больше 1,3 гектара земли, из них порядка 341 гектаров находились непосредственно в этом районе. Сейчас большая часть этих земель снова используется ее владельцами, указано в материале издания.

Посольство России в Праге подтвердило, что чешская сторона уведомила о высылке дипломатов, сообщил «Интерфакс». «Посла вызывают сегодня в МИД Чехии», — сообщили в ведомстве.