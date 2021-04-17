Слуцкий назвал решение Чехии выслать дипломатов «верностью Вашингтону»

Высылая российских дипломатов, Чехия следует русофобскому курсу США. Основания для этого не выдерживают критики, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Чехия, высылая российских дипломатов, идет в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было», — сказал депутат. Его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул Слуцкий, «высылка 18 сотрудников дипмиссии — серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией». Глава комитета Госдумы также подчеркнул, что как и принято в таких случаях, ответные меры с российской стороны обязательно последуют.

Чешские власти в субботу, 17 апреля, объявили о высылке из страны 18 сотрудников российского посольства. Их подозревают в работе на российскую разведку и причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Премьер-министр страны Андрей Бабиш напомнил, что уголовное дело по данному факту расследуется до сих пор.

Информацию о высылке дипломатов подтвердили в посольстве России в Праге. Там пояснили, то посла вызвали в МИД страны.

Намерение Праги выслать 18 российских дипломатов не останется без реакции Москвы, сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она добавила, что Прага должна понимать последствия «подобных фокусов».