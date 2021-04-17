Джабаров назвал чушью заявление Чехии о российских разведчиках

Заявления Чехии о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году — это чушь. С таким заявлением выступил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», — сказал сенатор в комментарии ТАСС.

«Мы никогда в жизни подобными вещами не занимались. Это смешно. Зачем нам что-то взрывать в Чехии?» — продолжил Джабаров. Сенатор добавил, что России это ни к чему, поскольку между странами есть торговые отношения — Москва поставляет Праге газ.

По мнению Джабарова, Чехия пошла на этот шаг, потому что «американцы попросили продолжить всю эту линию», и теперь Прага проявляет атлантическую солидарность. По его словам, ответ России на высылку ее 18 дипломатов из Чехии должен быть пропорциональным.

«Может быть, нужно действовать по процентному соотношению количества работающих в посольстве», — сказал сенатор в беседе с «Интерфаксом».

Высылая российских дипломатов, Чехия следует русофобскому курсу США, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, «высылка 18 сотрудников дипмиссии — серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией». Глава комитета Госдумы также подчеркнул, что как и принято в таких случаях, ответные меры с российской стороны обязательно последуют.

Власти Чехии объявили, что они высылают из страны 18 сотрудников российского посольства по подозрению в работе на российскую разведку и причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в октябре и декабре 2014 года.

Намерение Праги выслать 18 российских дипломатов не останется без реакции Москвы, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Прага должна понимать последствия «подобных фокусов».