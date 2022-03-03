Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров

Прибывшие в Брестскую область Белоруссии делегации России и Украины приступили ко второму раунду переговоров. Как сообщило БелТА в своем Telegram-канале, перед началом беседы участники пожали друг другу руки.

Руководитель российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что главными вопросами обсуждения станут гуманитарная, политическая и военно-техническая сферы. Накануне он не исключал, что обсудят прекращение ведения огня.

Министерство иностранных дел Украины отметило, что на переговорах с Россией обсудит вопросы остановки спецоперации и создания гуманитарных коридоров. При этом там отметили, что по вопросам территориальной целостности страны уступок не будет.

МИД Белоруссии заявил, что зал для второго раунда переговоров получил условное название «Домик охотника». Первая встреча российской и украинской делегаций прошла 28 февраля на берегу реки Припять в здании, которое МИД Белоруссии назвал «Домиком рыбака».

По итогам первой встречи Владимир Мединский заявил, что стороны нашли общие точки для выработки единой позиции. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что к окончательным результатам участники смогут прийти после проведения консультаций с главами своих государств.