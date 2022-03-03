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    03 марта 2022, 15:21

    Украина на переговорах обсудит с Россией гуманитарные коридоры

    Арахамия: Украина обсудит с Россией гуманитарные коридоры

    Максим Зинкин

    Украинская сторона на переговорах с Россией намерена обсудить гуманитарные коридоры для мирного населения, написал на своей странице в Facebook представитель делегации Украины Давид Арахамия.

    «Через два часа стартуем. Программа минимум — гуманитарные коридоры. Далее по обстоятельствам», — написал Арахамия.

    Ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что второй раунд переговоров с Украиной пройдет в Брестской области Белоруссии.

    Первая встреча делегаций России и Украины прошла в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Стороны выслушали мнения друг друга и договорились донести основные тезисы высшему руководству.