Украина на переговорах обсудит с Россией гуманитарные коридоры

Украинская сторона на переговорах с Россией намерена обсудить гуманитарные коридоры для мирного населения, написал на своей странице в Facebook представитель делегации Украины Давид Арахамия.

«Через два часа стартуем. Программа минимум — гуманитарные коридоры. Далее по обстоятельствам», — написал Арахамия.

Ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что второй раунд переговоров с Украиной пройдет в Брестской области Белоруссии.

Первая встреча делегаций России и Украины прошла в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Стороны выслушали мнения друг друга и договорились донести основные тезисы высшему руководству.