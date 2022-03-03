Мединский назвал время проведения второго раунда переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров России и Украины начнется в 15:00. Как сообщил «Интерфакс», такое заявление сделал помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

Он уточнил, что встреча пройдет в Брестской области Белоруссии. Мединский отметил, что российская делегация подготовила предложения украинской стороне по гуманитарной, политической и военно-технической сфере.

Накануне помощник президента России отметил, что одним из вопросов второго раунда переговоров станет прекращение огня.

Первая встреча делегаций России и Украины прошла в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Подводя итоги встречи, Владимир Мединский заявил, что стороны нашли общие точки, по которым могут выработать общие позиции.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что по некоторым приоритетным темам удалось найти предварительное решение. Окончательно их обговорят на второй встрече после проведения консультаций в столицах своих стран.

Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Основная цель — уничтожение военной спецтехники соседнего государства ради безопасности жителей республик Донбасса. Приказ о проведении спецоперации отдал президент России Владимир Путин после того, как руководители Донецкой и Луганской народных республик попросили о помощи.