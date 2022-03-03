Российская делегация на втором раунде переговоров обсудит с украинской стороной вопрос прекращения огня. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам Мединского, одной из тем предстоящих русско-украинских переговоров является вопрос прекращения огня.

«Я именно про это вам и сказал в самом начале», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будет ли во время второго раунда переговоров обсуждаться вопрос прекращения огня. Его слова процитировал ТАСС.

Он напомнил, что во время первой встречи делегациям удалось достигнуть взаимопонимания по ряду вопросов. По особо принципиальным пунктам Украина взяла время на размышление, написало РИА «Новости».

Ожидалось, что второй раунд переговоров представителей России и Украины пройдет 2 марта. Российская делегация прибыла в Белоруссию вечером в этот же день. Украинская сторона пока находится в пути к месту проведения встречи. Как заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, переговоры состоятся не в Беловежской пуще, как предполагалось ранее. Все детали он пообещал сообщить позже.

Первые переговоры России и Украины прошли 28 февраля в Белоруссии. Делегации обсуждали ситуацию более пяти часов. Затем представители двух стран отправились в столицы на консультации.