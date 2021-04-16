«Даже его команда ничего не может сделать». Постоянные оговорки Байдена объяснили

Оговорки и некорректные заявления в речи президента США Джо Байдена связаны с его возрастом. Такое мнение в беседе с «360» озвучила политолог Наталия Елисеева. Она напомнила, что такое за американским лидером наблюдали и ранее.

Политолог подчеркнула, что ждать изменений в речи или поведении Байдена не стоит. Изменить эту ситуацию не может никто.

«Так иначе стоит учитывать его возраст. Это уже не первый раз. Мы видели и проблемы с элементарными передвижениями человека, поэтому это связано с возрастными изменениями. Даже его команда сделать с этим ничего не может», — подчеркнула Наталия Елисеева.

По оценке политолога, в своей речи после расширения антироссийских санкций ничего нового Джо Байден не сказал. Он продолжил вектор внешней политики Демократической партии, который предусматривает создание из России образа внешнего врага, от которого весь мир спасут США.

«Понятно, что нет никакого образа врага. Тут идет борьба за ресурсы, за определенные преференции, за главенство на международной арене. И все это бравирование громкими словами, все эти угрозы, они как раз связаны с попыткой занять лидирующую позицию», — пояснила проведение политики Вашингтона Наталия Елисеева.

Она отметила, что американцы просто чувствуют себя отодвинутыми с первого места и своим поведением просто пытаются вернуть себе лавры первенства. Эксперт призвала не воспринимать серьезно новый санкционный пакет. По ее оценке, половина из новых ограничений носит фиктивный характер.

«По поводу госдолга. Это ограничение только на первичном рынке, но не на вторичном. То есть так или иначе это будет работать. Немного сложнее, но не более того», — отметила она.

Политолог особенно подчеркнула, что при введении санкций американцы прежде всего подумали о себе. Компании, с которыми они работают, не вошли в черные списки. Это очередной прагматичный подход, которым США всегда славились.

Заявления Байдена о стабильности отношений политолог тоже не оценила. Она напомнила, что уже была перезагрузка и другие попытки выстраиваний диалога.

«Все эти заявления мы слышали сотни раз. Но опять же нужно понимать, что есть официальная публичная дипломатия, а есть кулуарные моменты — и они очень редко совпадают», — подытожила она.

В минувший четверг, 15 апреля, США ввели новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали шесть российских технологических компаний, 32 физических и юридических лица. Кроме того, из Вашингтона вышлют 10 российских дипломатов, а американским инвесторам запретят покупать российские государственные облигации с 14 июня на первичном рынке.

Через несколько часов Джо Байден обратился к нации. В ходе своей речи он перепутал фамилию президента России Владимира Путина, а также эскалацию с вакцинацией. Введенные санкции он назвал пропорциональным ответом на действия Москвы. По его словам, Вашингтон все же не оставит попытки наладить отношения с Москвой, так как две великие державы несут совместную ответственность за глобальную стабильность. Байден подчеркнул, что предложение о саммите с президентом России Владимиром Путиным в одной из европейских стран остается в силе.