Байден в речи о России неправильно назвал фамилию российского президента

Президент США Джо Байден в своей речи неправильно назвал фамилию российского президента. В слове эскалация он также оговорился.

Американский президент выступил с речью 15 апреля. Трансляцию выступления главы Белого дома организовали в Twitter, на ляпы президента обратило внимание РИА «Новости».

Джо Байден уделил отдельное внимание России и ее «военной активности». Однако во время речи он сказал «Клутин», но сразу исправил ошибку.

Это была не единственная оговорка в речи, связанной с темой России. Байден сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци.». но сразу исправился и сказал эскалации.

Джо Байден не первый раз замечен в оговорках в речи. По этому поводу он однажды назвал себя «машиной ляпов». В марте во время выступления он назвал вице-президента Камалу Харрис лидером страны, исправлять ошибку не стал. В этот же день он несколько раз споткнулся и едва не упал, поднимаясь по трапу самолета.

Из-за оговорок в речи в США появились слухи о недееспособности нового главы Белого дома.