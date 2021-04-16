Байден заявил о предложении Путину встретиться летом в Европе

Президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу предстоящим летом.

По словам главы Белого дома, местом встречи он предложил сделать одну из европейских стран. Об этом Байден сказал в своей речи, посвященной России.

Байден также добавил, что разговор с российским коллегой прошел открыто и в контексте взаимного уважения.

«Я был честным и уважительным, разговор был честным и уважительным», — заявил американский президент.

Во время телефонной беседы с Путиным 13 апреля Байден предложил организовать в ближайшие месяцы встречу в третьей стране. После введения США новых антироссийских санкций в Кремле заметили, что подобный поступок Вашингтона не способствует саммиту. В кратчайшие сроки спланировать такую встречу невозможно. Новые санкции против России американская сторона ввела 15 апреля.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что приглашение Байдена остается в силе. Введенные санкции никак не повлияли на планы Джо Байдена.