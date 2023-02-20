Мир 20 февраля 2023, 14:00 Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 41 156 AFAD: в результате февральских землетрясений в Турции погибли 41 156 человек РИА «Новости»

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Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156. Об этом сообщили представители управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Их процитировало РИА «Новости».

«Число погибших [от землетрясений в Турции] составляет 41 156», — рассказали они.

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Текущее официальное количество пострадавших в AFAD не уточнили. Серия землетрясений в основном задела юго-восточную часть этой страны. Особенно пострадала провинция Кахраманмараш. Именно там располагался эпицентр. Сила самого сильного землетрясения оценена в 7,9 балла по шкале Рихтера.

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Толчки начались утром 6 февраля. Затем в течение четырех дней на юго-востоке Турции фиксировались менее слабые афтершоки. Их было около 300. Также землетрясения произошли в соседних регионах — Сирии, Грузии и России. Также с 6 по 10 февраля толчки фиксировались в Румынии и США.

По итогам землетрясений часть юго-восточного региона Турции сместилась на три метра, а в провинции Хатай образовался разлом шириной в 200 метров.